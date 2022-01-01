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Киноафиша Фильмы Основные цвета Основные цвета, 1998: актеры и роли
Primary Colors Основные цвета 1998 / Германия / США / Франция / Япония / Великобритания
6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Основные цвета, 1998: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Майк Николс Майк Николс Mike Nichols
В ролях
Джон Траволта Джон Траволта John Travolta Эмма Томпсон Эмма Томпсон Emma Thompson Билли Боб Торнтон Билли Боб Торнтон Billy Bob Thornton Кэти Бейтс Кэти Бейтс Kathy Bates
Одна
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