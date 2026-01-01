Оповещения от Киноафиши
Основные цвета
Награды и номинации фильма Основные цвета
Награды и номинации фильма Основные цвета 1998
Оскар 1999
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотой глобус 1999
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1999
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Победитель
