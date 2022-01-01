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Багровый прилив Багровый прилив
Киноафиша Фильмы Багровый прилив Багровый прилив, 1995: актеры и роли
Crimson Tide Багровый прилив 1995 / США
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Багровый прилив, 1995: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Тони Скотт Тони Скотт Tony Scott
В ролях
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон Denzel Washington Джин Хэкмен Джин Хэкмен Gene Hackman Мэтт Крэвен Вигго Мортенсен Вигго Мортенсен Viggo Mortensen
Одна
Одна
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Бэтмен
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Главная роль
Главная роль
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Забытое чудо
Забытое чудо
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