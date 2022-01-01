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Багровый прилив
Музыка из фильма «Багровый прилив» (1995)
Crimson Tide
Багровый прилив
1995 / США
7.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Музыка из фильма «Багровый прилив» (1995)
Вся информация о фильме
Crimson Tide (Soundtrack from the Motion Picture)
5 композиций. Hans Zimmer
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Название
Исполнитель / Композитор
Время
1
Mutiny
Hans Zimmer
8:57
2
Alabama
Hans Zimmer
23:50
3
Little Ducks
Hans Zimmer
2:02
4
1Sq
Hans Zimmer
18:03
5
Roll Tide (Includes Hymn "Eternal Father Strong to Save")
Hans Zimmer
7:34
Доступен список песен из фильма «Багровый прилив» (1995) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из фильма «Багровый прилив» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
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