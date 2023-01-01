Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
13 убийц
Фильмы похожие на 13 убийц
Jûsan-nin no shikaku
13 убийц
2010 / Япония / Великобритания
Смотреть трейлер
7.7
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Фильмы похожие на 13 убийц
Вся информация о фильме
Первая любовь
драма, мелодрама
2019, Япония / Великобритания
6.0
Клинок Бессмертного
боевик, драма
2017, Япония
6.0
Харакири 3D
драма
2011, Япония
6.0
Атака на Перл Харбор
военный, биография, драма
2011, Япония
6.0
Сукияки вестерн Джанго
вестерн, боевик
2007, Япония
7.0
Любовь и честь
драма, мелодрама
2006, Япония
7.0
Скрытый клинок
драма, мелодрама
2004, Япония
5.0
Дом летающих кинжалов
боевик, драма, мелодрама
2004, Гонконг / Китай
6.0
Затоiчи
боевик
2003, Япония
7.0
Сумрачный самурай
боевик, драма, семейный
2002, Япония
6.0
Герой
боевик
2002, Гонконг / Китай
7.0
Королевская битва
драма, боевик, триллер
2000, Япония
8.0
Кинопроба
мистика, драма, ужасы, триллер
1999, Южная Корея / Япония
7.0
Угорь
драма
1996, Япония
7.0
Вороны: Начало
боевик
2007, Япония
7.0
Невероятные приключения ДжоДжо
боевик, приключения, фэнтези
2017, Япония
5.0
Вороны: Продолжение
боевик
2009, Япония
6.0
Шаг
драма
2020, Япония
6.0
Харизма
драма
1999, Япония
7.0
Зебрамен 2: Атака на Зебра-Сити
боевик, фантастика
2010, Япония
6.0
Третье убийство
драма, детектив
2017, Япония
6.0
Живым или мертвым
драма, триллер, криминал
1999, Япония
6.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить