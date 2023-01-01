Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
13 убийц 13 убийц
Киноафиша Фильмы 13 убийц Фильмы похожие на 13 убийц
Jûsan-nin no shikaku 13 убийц 2010 / Япония / Великобритания
7.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на 13 убийц

Вся информация о фильме
Первая любовь
Первая любовь
драма, мелодрама 2019, Япония / Великобритания
6.0
Клинок Бессмертного
Клинок Бессмертного
боевик, драма 2017, Япония
6.0
Харакири 3D
Харакири 3D
драма 2011, Япония
6.0
Атака на Перл Харбор
Атака на Перл Харбор
военный, биография, драма 2011, Япония
6.0
Сукияки вестерн Джанго
Сукияки вестерн Джанго
вестерн, боевик 2007, Япония
7.0
Любовь и честь
Любовь и честь
драма, мелодрама 2006, Япония
7.0
Скрытый клинок
Скрытый клинок
драма, мелодрама 2004, Япония
5.0
Дом летающих кинжалов
Дом летающих кинжалов
боевик, драма, мелодрама 2004, Гонконг / Китай
6.0
Затоiчи
Затоiчи
боевик 2003, Япония
7.0
Сумрачный самурай
Сумрачный самурай
боевик, драма, семейный 2002, Япония
6.0
Герой
Герой
боевик 2002, Гонконг / Китай
7.0
Королевская битва
Королевская битва
драма, боевик, триллер 2000, Япония
8.0
Кинопроба
Кинопроба
мистика, драма, ужасы, триллер 1999, Южная Корея / Япония
7.0
Угорь
Угорь
драма 1996, Япония
7.0
Вороны: Начало
Вороны: Начало
боевик 2007, Япония
7.0
Невероятные приключения ДжоДжо
Невероятные приключения ДжоДжо
боевик, приключения, фэнтези 2017, Япония
5.0
Вороны: Продолжение
Вороны: Продолжение
боевик 2009, Япония
6.0
Шаг
Шаг
драма 2020, Япония
6.0
Харизма
Харизма
драма 1999, Япония
7.0
Зебрамен 2: Атака на Зебра-Сити
Зебрамен 2: Атака на Зебра-Сити
боевик, фантастика 2010, Япония
6.0
Третье убийство
Третье убийство
драма, детектив 2017, Япония
6.0
Живым или мертвым
Живым или мертвым
драма, триллер, криминал 1999, Япония
6.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше