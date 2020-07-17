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Шаг, 2020

2020 / Япония
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Отец-одиночка сталкивается со всеми сложностями в воспитании дочери.

6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2020
Премьера в мире 17 июля 2020
Возраст 16+
Режиссер
Кэн Иидзука
В ролях
Такаюки Ямада
Такаюки Ямада
Саири Ито
Саири Ито
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Шаг 1 постер
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