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о выходе в прокат О фильме Отец-одиночка сталкивается со всеми сложностями в воспитании дочери. Развернуть 6.4 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7 Продолжительность 1 час 58 минут Год выпуска 2020 Премьера в мире 17 июля 2020 Возраст 16+ Режиссер Кэн Иидзука В ролях Такаюки Ямада Саири Ито Все актеры и съемочная группа 1 постер

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