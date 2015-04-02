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13 убийц
Отзывы о фильме «13 убийц»
Jûsan-nin no shikaku
13 убийц
2010 / Япония / Великобритания
Трейлер
7.7
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Потрясающей красоты мочилово. Некоторые кадры по колориту напоминают работы Сезанна. Фирменный свет Миике - мягкий, как перед закатом. Обязательно надо смотреть на большом экране. Идея - что-то про долг и служение ему, про последние дни эпохи самураев, и если выбирать, за что умереть,то уж лучше за справедливость, чем за больного на всю голову хозяина-дегенерата. Но это все не важно и временами сбивается на пафос, чем раздражает, главное тут, что поединки восхитительны, движения мечей молниеносны, враги гибнут кучками и пачками, а ассасины - благородно и с достоинством. Красотищща.
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 22/08/2011 - 01:38:26):
Можно ваще-то и без пафоса снимать, и без крови, и без отрубленных голов
Конечно. Ядом отравить говнюка, к примеру. Минут сорок решать, как к нему подобраться, еще полчаса подкрадываться, и последние полчаса - страдания отравленного и муки совести его же. А то у Миике прямо хирургическая операция какая-то.
Цитата (peacefrog, 22/08/2011 - 01:38:26):
долг и заключается в том, чтобы умереть не за справедливость, а за своего хозяина-дегенерата
так тут ведь как раз конфликт того и другого. И мне очень симпатичен конкретный самурайский выбор в пользу справедливости.
Проблема есть, на самом деле. Вот если у меня, к примеру, хозяин - нехороший человек. Партнеров кидает, клиентов обманывает, а может и еще чего похуже. Короче, крутой бизнесмен. То мне как быть: продолжать ему, кормильцу и благодетелю, верой и правдой служить, или публично осудить и прямо в приемной сделать сэппуку?
Цитата (peacefrog, 22/08/2011 - 01:38:26):
красота и благородство не в этом совсем.
О, да. Смерть - штука некрасивая и страшная.
А когда-то, давным-давно, бывали, говорят, такие люди, для которых жить, потакая несправедливости и беззаконию, было страшнее, чем умереть. Об этом и кино.
Мне понравилось.
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 22/08/2011 - 19:22:21):
Сергей Магнитский
Ой, темная история и фонд этот мутный какой-то. И в белопушистость аудитора не верится, на фиг такие аудиторы в Раше не нужны. А он все-таки не практикант, с опытом. Шалили с налогами и подставились. А шумиха эта вся - ну что же, значит, это кому-то нужно, шум - хороший способ фиксации внимания с целью отвлечения его от чего-то или кого-то другого. Аудитора жалко чисто по-человечески, и семью его. Видимо, просто не успел за границу выехать. Но раз уши спецслужб с обеих сторон торчат, то правду мы никогда не узнаем.
Очень интересный исторический комментарий, спасибо. Это на самом деле так и было?
Я же фильм как сказку смотрела, как приключения. Ждать от боевика точного исторического экскурса, по-моему, - себе дороже. У Миике все простенько, как-будто, вот хорошие, а вот плохие; хороших романтизировал, а плохих демонизировал.
А конфликт в чем? Так секьюрити морщились, но хозяину служили, хотя прирезать его хотелось явно. А убийцы вроде как на профессиональную этику забили, потому как от правителя-говнюка простой люд страдал.
2 апреля 2015, 12:51
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Конечно. Ядом отравить говнюка, к примеру. Минут сорок решать, как к нему подобраться, еще полчаса подкрадываться, и последние полчаса - страдания отравленного и муки совести его же. А то у Миике прямо хирургическая операция какая-то.
Цитата (peacefrog, 22/08/2011 - 01:38:26): долг и заключается в том, чтобы умереть не за справедливость, а за своего хозяина-дегенерата
так тут ведь как раз конфликт того и другого. И мне очень симпатичен конкретный самурайский выбор в пользу справедливости.
Проблема есть, на самом деле. Вот если у меня, к примеру, хозяин - нехороший человек. Партнеров кидает, клиентов обманывает, а может и еще чего похуже. Короче, крутой бизнесмен. То мне как быть: продолжать ему, кормильцу и благодетелю, верой и правдой служить, или публично осудить и прямо в приемной сделать сэппуку?
Цитата (peacefrog, 22/08/2011 - 01:38:26):красота и благородство не в этом совсем.
О, да. Смерть - штука некрасивая и страшная.
А когда-то, давным-давно, бывали, говорят, такие люди, для которых жить, потакая несправедливости и беззаконию, было страшнее, чем умереть. Об этом и кино.
Мне понравилось.
Ой, темная история и фонд этот мутный какой-то. И в белопушистость аудитора не верится, на фиг такие аудиторы в Раше не нужны. А он все-таки не практикант, с опытом. Шалили с налогами и подставились. А шумиха эта вся - ну что же, значит, это кому-то нужно, шум - хороший способ фиксации внимания с целью отвлечения его от чего-то или кого-то другого. Аудитора жалко чисто по-человечески, и семью его. Видимо, просто не успел за границу выехать. Но раз уши спецслужб с обеих сторон торчат, то правду мы никогда не узнаем.
Очень интересный исторический комментарий, спасибо. Это на самом деле так и было?
Я же фильм как сказку смотрела, как приключения. Ждать от боевика точного исторического экскурса, по-моему, - себе дороже. У Миике все простенько, как-будто, вот хорошие, а вот плохие; хороших романтизировал, а плохих демонизировал.
А конфликт в чем? Так секьюрити морщились, но хозяину служили, хотя прирезать его хотелось явно. А убийцы вроде как на профессиональную этику забили, потому как от правителя-говнюка простой люд страдал.
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