Награды и номинации фильма Миссис Даутфайр

Награды и номинации фильма Миссис Даутфайр 1993

Оскар 1994 Оскар 1994
Лучший грим и причёски
Победитель


Золотой глобус 1994 Золотой глобус 1994
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995
Best Make Up/Hair
Номинант
 

MTV Movie & TV Awards 1994 MTV Movie & TV Awards 1994
Best Comedic Performance
Победитель
Best Male Performance
Номинант
