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Усадьба Хауардс-Энд Усадьба Хауардс-Энд
Киноафиша Фильмы Усадьба Хауардс-Энд Усадьба Хауардс-Энд, 1992: актеры и роли
Howards End Усадьба Хауардс-Энд 1992 / Япония / Великобритания
6.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Усадьба Хауардс-Энд, 1992: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Айвори James Ivory
В ролях
Энтони Хопкинс Энтони Хопкинс Anthony Hopkins Эмма Томпсон Эмма Томпсон Emma Thompson Ванесса Редгрейв Ванесса Редгрейв Vanessa Redgrave Хелена Бонем Картер Хелена Бонем Картер Helena Bonham Carter
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