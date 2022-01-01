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Мистер и миссис Бридж Мистер и миссис Бридж
Киноафиша Фильмы Мистер и миссис Бридж Мистер и миссис Бридж, 1990: актеры и роли
Mr. & Mrs. Bridge Мистер и миссис Бридж 1990 / США / Великобритания
6.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Мистер и миссис Бридж, 1990: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Айвори James Ivory
В ролях
Пол Ньюман Пол Ньюман Paul Newman Джоэнн Вудворд Джоэнн Вудворд Joanne Woodward Блайт Даннер Блайт Даннер Blythe Danner Саймон Кэллоу Саймон Кэллоу Simon Callow Кира Седжвик Кира Седжвик Kyra Sedgwick Роберт Шон Леонард Роберт Шон Леонард Robert Sean Leonard Мэгги Уэлш Остин Пендлтон Остин Пендлтон Austin Pendleton Сандра МакКлейн Saundra McClain
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