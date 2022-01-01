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Мистер и миссис Бридж
Мистер и миссис Бридж, 1990: актеры и роли
Mr. & Mrs. Bridge
Мистер и миссис Бридж
1990 / США / Великобритания
6.6
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Мистер и миссис Бридж, 1990: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Айвори
James Ivory
В ролях
Пол Ньюман
Paul Newman
Джоэнн Вудворд
Joanne Woodward
Блайт Даннер
Blythe Danner
Саймон Кэллоу
Simon Callow
Кира Седжвик
Kyra Sedgwick
Роберт Шон Леонард
Robert Sean Leonard
Мэгги Уэлш
Остин Пендлтон
Austin Pendleton
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