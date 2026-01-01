Отзывы о фильме
Серийный убийца терроризирует Нью-Йорк, и ветеран нью-йоркской полиции, детектив Эдвард Делэйни, берется за расследование этого сложного дела, в то время как его жена лежит при смерти в больнице. Сыщик со стажем, привыкший всегда строго и неукоснительно следовать букве закона, Делэйни на этот раз зарекся поймать преступника любой ценой.
С помощью куратора музея, угрюмого коронера и вдовы убитого, он устраивает грандиозную охоту на преступника. Один промах — и убийца ускользнет. Но план Делэйни не должен провалиться!
|3 октября 1980
|Россия
|12+
|3 октября 1980
|Казахстан
|3 октября 1980
|США
|3 октября 1980
|Украина