Д-р Бернарди [Дилэни приехал в больницу, где оперировали его жену] Сержант Дилэни, с вами связались.

Эдвард Дилэни Да, сказали, что это какая-то экстренная ситуация. Что случилось?

Д-р Бернарди Несколько часов назад у Барбары повысилась температура и начались сильные боли в пояснице. Она впадала в шок, поэтому мы решили оперировать. Нам пришлось удалить одну из её почек.

Эдвард Дилэни [смущённо] Удалили? Что?

Д-р Бернарди Она была сильно заражена. Болезненной. Загнившей. Другого выхода не было.

Эдвард Дилэни «Заражена»? Чем именно?

Д-р Бернарди Пока не знаем. Анализы в лаборатории, результаты будут утром.

[Дилэни выглядит немного ошарашенным]

Д-р Бернарди Сержант, человек может жить с одной почкой.

Эдвард Дилэни [раздражённо] Слушайте, она здесь уже неделю. Вы мне изначально говорили, что если камень в почке, она будет дома через пару дней.

Д-р Бернарди Я знаю, что говорил, сержант. Я ошибался.

Эдвард Дилэни [слегка недоверчиво] Вы ошибались?

Д-р Бернарди Сержант, я не Бог.