Постер фильма Первый смертельный грех
5.9 Рейтинг IMDb: 5.9
Первый смертельный грех

Первый смертельный грех

The First Deadly Sin 18+
О фильме

Серийный убийца терроризирует Нью-Йорк, и ветеран нью-йоркской полиции, детектив Эдвард Делэйни, берется за расследование этого сложного дела, в то время как его жена лежит при смерти в больнице. Сыщик со стажем, привыкший всегда строго и неукоснительно следовать букве закона, Делэйни на этот раз зарекся поймать преступника любой ценой.

С помощью куратора музея, угрюмого коронера и вдовы убитого, он устраивает грандиозную охоту на преступника. Один промах — и убийца ускользнет. Но план Делэйни не должен провалиться!

Страна США
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 1980
Премьера в мире 3 октября 1980
Дата выхода
3 октября 1980 Россия 12+
3 октября 1980 Казахстан
3 октября 1980 США
3 октября 1980 Украина
MPAA R
Бюджет $8 000 000
Производство Artanis Productions Inc., Cinema VII, Filmways Pictures
Другие названия
The First Deadly Sin, De plein fouet, O Primeiro Pecado Mortal, Pecado mortal, Az első halálos bűn, Delitti inutili, Die erste Todsünde, El primer pecado mortal, Ensimmäinen kuolemansynti, I morderens kjølevann, Mannen med ishackan, Pierwszy śmiertelny grzech, Primul păcat mortal, První smrtelný hřích, Sta ihni tou paranoikou dolofonou, Thanasino amartima, The 1st Deadly Sin, Первый смертный грех, 第一の大罪
Режиссер
Брайан Дж. Хаттон
В ролях
Фрэнк Синатра
Фрэнк Синатра
Фэй Данауэй
Фэй Данауэй
Дэвид Дьюкс
Джордж Коу
Джордж Коу
Бренда Ваккаро
Бренда Ваккаро
Рейтинг фильма

5.9
11 голосов
5.9 IMDb
Отзывы о фильме

Цитаты
Д-р Бернарди [Дилэни приехал в больницу, где оперировали его жену] Сержант Дилэни, с вами связались.
Эдвард Дилэни Да, сказали, что это какая-то экстренная ситуация. Что случилось?
Д-р Бернарди Несколько часов назад у Барбары повысилась температура и начались сильные боли в пояснице. Она впадала в шок, поэтому мы решили оперировать. Нам пришлось удалить одну из её почек.
Эдвард Дилэни [смущённо] Удалили? Что?
Д-р Бернарди Она была сильно заражена. Болезненной. Загнившей. Другого выхода не было.
Эдвард Дилэни «Заражена»? Чем именно?
Д-р Бернарди Пока не знаем. Анализы в лаборатории, результаты будут утром.
[Дилэни выглядит немного ошарашенным]
Д-р Бернарди Сержант, человек может жить с одной почкой.
Эдвард Дилэни [раздражённо] Слушайте, она здесь уже неделю. Вы мне изначально говорили, что если камень в почке, она будет дома через пару дней.
Д-р Бернарди Я знаю, что говорил, сержант. Я ошибался.
Эдвард Дилэни [слегка недоверчиво] Вы ошибались?
Д-р Бернарди Сержант, я не Бог.
Эдвард Дилэни Да, это и так понятно, да?
