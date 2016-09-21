Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Евгения Тирдатова
Евгения Тирдатова
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Евгения Тирдатова
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
25 марта 1951
Возраст
71 год
Знак зодиака
Овен
Карьера
Продюсер, Сценарист, Режиссер
Биография Евгении Тирдатовой
Родилась 25 марта 1951 года. Москва, СССР (Россия).
Развернуть
Фильмография Евгении Тирдатовой
Рудольф Нуреев. Остров его мечты
документальный
2016, Турция / Россия
7.0
Зона турбулентности
драма
2010, Россия
4.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
На «Лендоке» начинает работу киноклуб «Живое кино»
На Открытой киностудии «Лендок» при поддержке Комитета по Культуре Санкт-Петербурга, а также при участии Сергея Шолохова стартует долгожданный проект «Живое кино», в рамках
Написать
21 сентября 2016 14:24
Все новости
Related video
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"