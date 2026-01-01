Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Александр Лучинин Aleksandr Luchinin
Киноафиша Персоны Александр Лучинин

Александр Лучинин

Aleksandr Luchinin

Дата рождения
10 августа 1983
Возраст
42 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Романтический герой, Драматический актёр, Путешественник

Популярные фильмы

Гора самоцветов 6.9
Гора самоцветов (2006)
Он - дракон 6.8
Он - дракон (2015)
Снежная королева: Хранители чудес 6.4
Снежная королева: Хранители чудес (2019)

Фильмография Александр Лучинин

Жанр
Год
Больше, чем прикосновение
Больше, чем прикосновение
мелодрама 2023, Россия
Вторая жена
Вторая жена
мелодрама 2022, Россия
Поворот на счастье
Поворот на счастье
мелодрама 2022, Россия
Драйв 6.2
Драйв
боевик 2020, Россия
Снежная королева: Хранители чудес 6.4
Снежная королева: Хранители чудес Snezhnaya Koroleva: Khraniteli Chudes
детский, семейный, приключения, комедия 2019, Россия
Он - дракон 6.8
Он - дракон On - drakon
фэнтези, драма, мелодрама 2015, Россия
Смотреть трейлер
Эйнштейн. Теория любви 5.3
Эйнштейн. Теория любви
исторический, мелодрама 2013, Россия
Зона турбулентности 5.5
Зона турбулентности Zona turbulentnosti
драма 2010, Россия
Смотреть трейлер
Гора самоцветов 6.9
Гора самоцветов Gora samotsvetov
анимация, сказка, семейный 2006, Россия
Шибанов нищий, а сын Брагина алкоголик: в новом сезоне «Первого отдела» любимых героев не узнать
С каждым годом становилось все хуже: нашли причину, по которой франшизу «Три богатыря» разлюбили зрители
Разоблачение Гарри Поттера: 5 доказательств, что он не такой уж белый и пушистый – мало чем отличается от Малфоя
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
Критик назвал «редчайший» детектив из России: на его фоне фильмы Хичкока «убогая дешевка»
А вы знали, что Буян из «Сказки о царе Салтане» – не просто волшебный остров? У него «двойная» жизнь
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше