О персоне
Фильмография
Александр Лучинин
Aleksandr Luchinin
Киноафиша
Персоны
Александр Лучинин
Александр Лучинин
Aleksandr Luchinin
Дата рождения
10 августа 1983
Возраст
42 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Романтический герой, Драматический актёр, Путешественник
Популярные фильмы
6.9
Гора самоцветов
(2006)
6.8
Он - дракон
(2015)
6.4
Снежная королева: Хранители чудес
(2019)
Фильмография Александр Лучинин
Жанр
Все
Анимация
Боевик
Детский
Драма
Исторический
Комедия
Мелодрама
Приключения
Семейный
Сказка
Фэнтези
Год
Все
2023
2022
2020
2019
2015
2013
2010
2006
Все
9
Фильмы
4
Сериалы
5
Актер
9
Больше, чем прикосновение
мелодрама
2023, Россия
Вторая жена
мелодрама
2022, Россия
Поворот на счастье
мелодрама
2022, Россия
6.2
Драйв
боевик
2020, Россия
6.4
Снежная королева: Хранители чудес
Snezhnaya Koroleva: Khraniteli Chudes
детский, семейный, приключения, комедия
2019, Россия
6.8
Он - дракон
On - drakon
фэнтези, драма, мелодрама
2015, Россия
Смотреть трейлер
5.3
Эйнштейн. Теория любви
исторический, мелодрама
2013, Россия
5.5
Зона турбулентности
Zona turbulentnosti
драма
2010, Россия
Смотреть трейлер
6.9
Гора самоцветов
Gora samotsvetov
анимация, сказка, семейный
2006, Россия
