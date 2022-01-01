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Миа Киршнер
Миа Киршнер
Mia Kirshner
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Миа Киршнер
Mia Kirshner
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Дата рождения
25 января 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Биография Миа Киршнер
Родилась 25 января 1975 года. Торонто, Онтарио, Канада.
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Фильмография Миа Киршнер
Пустошь
ужасы
2012, США / Канада
4.0
Астрал на улице Арлетт
триллер
2012, США
6.0
30 дней ночи 2
триллер, ужасы
2010, США
4.0
Купи, одолжи, укради
комедия, мелодрама
2008, США
5.0
Черная орхидея
мистика, триллер, криминал, драма
2006, США
6.0
Изгнанник
триллер, драма, мистика
2004, Россия / Германия / США
3.0
Клубная мания
криминал, драма
2003, США / Нидерланды
6.0
Анна Каренина
драма, мелодрама
1997, США
5.0
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