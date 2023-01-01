Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Импостер" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
30 дней ночи 2 30 дней ночи 2
Киноафиша Фильмы 30 дней ночи 2 Фильмы похожие на 30 дней ночи 2
30 Days of Night: Dark Days 30 дней ночи 2 2010 / США
4.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на 30 дней ночи 2

Вся информация о фильме
Царь скорпионов 3: Книга мертвых
Царь скорпионов 3: Книга мертвых
боевик, приключения, фэнтези 2012, США
3.0
Последние часы Земли
Последние часы Земли
фантастика, боевик, триллер 2011, Канада
4.0
Зеркала 2
Зеркала 2
триллер 2010, США
7.0
Пастырь 3D
Пастырь 3D
ужасы, приключения 2010, США
7.0
Спуск 2
Спуск 2
ужасы, триллер, приключения 2009, Великобритания
6.0
28 недель спустя
28 недель спустя
фантастика, триллер, ужасы 2007, Великобритания
7.0
30 дней ночи
30 дней ночи
триллер, ужасы 2007, Новая Зеландия / США
7.0
Остаться в живых
Остаться в живых
ужасы, триллер 2006, США
7.0
Шрам 3D
Шрам 3D
ужасы, триллер 2008, США
5.0
Судная ночь 2
Судная ночь 2
ужасы, боевик, триллер 2014, США
7.0
Не выходи из круга
Не выходи из круга
ужасы 2020, Канада
3.0
Астрал на улице Арлетт
Астрал на улице Арлетт
триллер 2012, США
6.0
Пустошь
Пустошь
ужасы 2012, США / Канада
4.0
Пожираемые заживо
Пожираемые заживо
ужасы, триллер 2008, США
5.0
Теория Хаоса
Теория Хаоса
триллер 2009, США
4.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше