Клею лист бумаги к унитазу все лето и радуюсь: гениальный лайфхак, который сильно упрощает уборку в туалете

«Госуслуги» могут заменить мессенджер Макс: портал совсем скоро будет не узнать

Пару капель – и мои руки как после дорогого спа, хотя целый день вожусь на грядках: вот чем убираю грязь и сухость

Как же я завидую всем, кто еще не видел эти 5 шедевров от Netflix: 7.5 на IMDb – самая низкая оценка в топе

После «Охоты за Голлумом» Джексон продолжит охоту за Толкином: вместо фэнтези-эпика снимет мылодраму как у Шекспира

Проверим знание фамилий от А до Я — попробуйте угадать 5 фильмов по актерскому составу (тест)

Годами «Собачье сердце» понимали неправильно: Бортко опроверг главное заблуждение россиян о фильме

По коням — у нас тест! Попробуйте угадать фильмы СССР по лошади в кадре — редкий зритель ответит на 6 из 6

Amazon воскрешает «Робокопа» спустя 39 лет — это 8 серий чистой фантастики в духе «Видоизмененного углерода»

Шибрагиных заменили красоткой из Следкома – НТВ готовит женскую версию «Первого отдела»: «Влюбился с первых кадров»