Клод, молодой критик-искусствовед и подающий надежды писатель, пробивающий дорогу в жизни природным очарованием, в Париже знакомится с Анн, свободной и раскрепощенной молодой женщиной, которая приглашает его провести лето в доме у моря, где она живет со своей сестрой Мюриэл. Анн относится к Клоду совсем не безразлично, но намеревается свести его с пуританкой Мюриэл, надеясь, что он влюбится в сестру. Ее план срабатывает, но, когда она сама заводит роман с Клодом, ситуация осложняется...
|15 октября 1972
|США
|18 ноября 1971
|Франция
|30 декабря 1972
|Япония
|G