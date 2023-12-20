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Постер фильма Две англичанки и континент
7.1
Киноафиша Фильмы Две англичанки и континент
7.1

Две англичанки и континент

, 1971
Deux anglaises et le continent, Les
Франция / мелодрама / 18+
Постер фильма Две англичанки и континент
7.1

О фильме

Клод, молодой критик-искусствовед и подающий надежды писатель, пробивающий дорогу в жизни природным очарованием, в Париже знакомится с Анн, свободной и раскрепощенной молодой женщиной, которая приглашает его провести лето в доме у моря, где она живет со своей сестрой Мюриэл. Анн относится к Клоду совсем не безразлично, но намеревается свести его с пуританкой Мюриэл, надеясь, что он влюбится в сестру. Ее план срабатывает, но, когда она сама заводит роман с Клодом, ситуация осложняется...

В ролях

Жан-Пьер Лео
Жан-Пьер Лео
Claude Roc
Кика Маркэм
Ann Brown
Стэйси Тендетер
Muriel Brown
Мари Мансар
Madame Roc
Филипп Леотар
Diurka
Сильвия Марриотт
Mrs. Brown
Ирен Тюнк
Ruta
Mark Peterson
Mr. Flint
Жорж Делерю
Claude's Business Agent
Marie Iracane
Madame Roc's Maidservant
Режиссер Франсуа Трюффо
Сценарист Анри-Пьер Роше, Франсуа Трюффо, Жан Грюо
Композитор Жорж Делерю
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 1971
Премьера в мире 18 ноября 1971
Дата выхода
15 октября 1972 США
18 ноября 1971 Франция
30 декабря 1972 Япония G
Сборы в мире $541
Производство Les Films du Carrosse, Cinétel
Другие названия
Les deux Anglaises et le continent, Two English Girls, Anne and Muriel, Las dos inglesas y el amor, Anglezinji in kontinent, Anne en Muriel, As Duas Inglesas e o Amor, As Duas Inglesas e o Continente, Cele Două Englezoaice și Continentul, Dvě Angličanky a Kontinent, Dvi angles ir kontinentas, Dwie Angielki i kontynent, Dyo Anglides stin Evropi, Englantilaiset naiset, Hjerter tre, İki İngiliz Kız, Jomfruene og franskmannen, Két angol lány és a kontinens, Las 2 inglesas y el amor, Las dos inglesas, Le due inglesi, Les deux Anglaises, Två systrar och Claude, Twee Engelsen en het continent, Two English Girls and the Continent, Zwei Mädchen aus Wales und die Liebe zum Kontinent, Δύο Αγγλίδες στην Ευρώπη, Οι δυο Αγγλίδες, Две англичанки и континент, Двете англичанки и континента, 두 명의 영국 여인과 유럽 대륙, 兩個英國女孩與歐陸, 恋のエチュード, Οι δύο Αγγλίδες

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 14 голосов
7.2 IMDb
Обновлено 20 декабря 2023

Отзывы о фильме

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