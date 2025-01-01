Меню
О персоне
Фильмография
Давид Ла Эй
David La Haye
Давид Ла Эй
Давид Ла Эй
David La Haye
Дата рождения
19 апреля 1966
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Монреаль, Канада
Популярные фильмы
6.7
Ведьмина доска
(2024)
Билеты
6.7
Голова в облаках
(2004)
5.9
Реальная любовь 2
(2008)
Фильмография Давид Ла Эй
7
Фильмы
7
Актер
7
4.3
Чарли Танго
Charlie Tango
триллер
2024, Канада
Смотреть трейлер
6.7
Ведьмина доска
Witchboard
ужасы, детектив
2024, США
Смотреть трейлер
Билеты
5.9
Реальная любовь 2
Modern Love
мюзикл, мелодрама, комедия
2008, Франция
Смотреть трейлер
6.7
Голова в облаках
Head in the Clouds
мелодрама, драма, военный
2004, США / Канада / Великобритания / Испания
5
Новая Франция
Nouvelle-France
драма, мелодрама
2004, Франция / Канада / Великобритания
4.6
Темп
Tempo
триллер, мелодрама, криминал
2003, Канада / Франция / Великобритания / Люксембург
5.2
Аназапта
Anazapta
мистика, драма, триллер
2001, Великобритания
