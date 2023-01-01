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Голова в облаках Голова в облаках
Киноафиша Фильмы Голова в облаках Голова в облаках, 2004: актеры и роли
Head in the Clouds Голова в облаках 2004 / США / Канада / Великобритания / Испания
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Голова в облаках, 2004: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Дайган John Duigan
В ролях
Шарлиз Терон Шарлиз Терон Charlize Theron Пенелопа Крус Пенелопа Крус Penelope Cruz Стюарт Таунсенд Стюарт Таунсенд Stuart Townsend Томас Кречман Томас Кречман Thomas Kretschmann Аллен Олтман Давид Ла Эй David La Haye Рашель Лефевр Рашель Лефевр Rachelle Lefevre Энди Маккензи Andy Mackenzie Эми Слоун Amy Sloan Харальд Уинтер Harald Winter
Переводчик
Переводчик
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Вызов
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