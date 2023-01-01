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Голова в облаках
Голова в облаках, 2004: актеры и роли
Head in the Clouds
Голова в облаках
2004 / США / Канада / Великобритания / Испания
6.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Голова в облаках, 2004: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Дайган
John Duigan
В ролях
Шарлиз Терон
Charlize Theron
Пенелопа Крус
Penelope Cruz
Стюарт Таунсенд
Stuart Townsend
Томас Кречман
Thomas Kretschmann
Аллен Олтман
Давид Ла Эй
David La Haye
Рашель Лефевр
Rachelle Lefevre
Энди Маккензи
Andy Mackenzie
Эми Слоун
Amy Sloan
Харальд Уинтер
Harald Winter
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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