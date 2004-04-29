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Poster of Head in the Clouds
6.7
Kinoafisha Films Head in the Clouds
6.7

Head in the Clouds

, 2004
Head in the Clouds
USA, Canada, Great Britain, Spain / Romantic, Drama, War / 18+
Poster of Head in the Clouds
6.7

Cast

Charlize Theron
Charlize Theron
Gilda Bessé
Penelope Cruz
Penelope Cruz
Mia
Stuart Townsend
Stuart Townsend
Guy Malyon
Thomas Kretschmann
Thomas Kretschmann
Frans Bietrich
Allen Altman
David La Haye
David La Haye
Lucien
Rachelle Lefevre
Rachelle Lefevre
Andy Mackenzie
Amy Sloan
Harald Winter
Steven Berkoff
Steven Berkoff
Charles Bessé
Karine Vanasse
Karine Vanasse
Lisette
Director John Duigan
Writer John Duigan
Composer Terry Frewer
Cast and Crew

Film details

Country USA / Canada / Great Britain / Spain
Runtime 2 hours 12 minutes
Production year 2004
World premiere 29 April 2004
Release date
21 October 2004 Russia 16+
8 June 2005 Australia
21 October 2004 Belarus
11 September 2004 Canada
29 April 2004 France
18 November 2004 Germany
11 March 2005 Greece
5 May 2005 Israel
29 April 2005 Italy
29 October 2004 Japan
21 October 2004 Kazakhstan
1 May 2005 Portugal M/16
31 December 2008 South Korea 15
18 November 2004 Turkey
17 September 2004 USA
21 October 2004 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $3,664,858
Production Remstar Films, Dakota Films, Spice Factory
Also known as
Head in the Clouds, Bulutların üzerinde, Cu capul în nori, Dias de pasion, Dias De Pasión, Die Spiele der Frauen, El corazón entre las nubes, Gioco di donna, Glava u oblacima, Głowa w chmurach, Gối Đầu Trên Mây, Joc de dones, Juegos de mujer, La tête dans les nuages, Na sedmom nebu, Nézz az égre!, Nous étions libres, Pea pilvedes, San prosopo sta synnefa, Três Vidas e um Destino, Três Vidas, Um Destino, Virš debesu, Σαν πρόσωπο στα σύννεφα, Глава в облаците, Голова в облаках, Голова у хмарах, トリコロールに燃えて, 英法情人, Glowa w chmurach, 乱世三人行, 战火情天, Bulutlarin üzerinde, Três Vidas um Destino

Film rating

6.7
Rate 10 votes
6.5 IMDb
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Updated 3 March 2021
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