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Карин Ванасс
Карин Ванасс
Karine Vanasse
О персоне
Фильмография
Карин Ванасс
Karine Vanasse
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Дата рождения
24 ноября 1983
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Драммондвилл, Канада
Биография Карин Ванасс
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Фильмография Карин Ванасс
Гоу, Феликс!
приключения, анимация, семейный
2021, Канада
5.0
Политех
драма, криминал
2009, Канада
7.0
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