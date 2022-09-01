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Скоро в прокате "Проклятие плачущей: Возвращение"
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К. Эшер Левин
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Продюсер, Режиссер, Сценарист
Фильмография К. Эшер Левин
Гики
комедия, фэнтези, ужасы
2022, США
0.0
Американские жиголо
комедия, драма
2010, США
6.0
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Томас Джейн спасает молодежь от вампиров в трейлере комедийного хоррора «Убийцы»
Фильм сделан в духе недавней «Дневной смены».
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1 сентября 2022 14:17
Блогеры против вампиров: Эбигейл Бреслин снимется в комедийном «ужастике»
Интернет-звезды против вампиров.
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1 октября 2020 14:49
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