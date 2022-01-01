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Кафе "Титаник"
Кафе "Титаник", 1979: актеры и роли
Bife "Titanik"
Кафе "Титаник"
1979 / Югославия
6.8
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Кафе "Титаник", 1979: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Эмир Кустурица
Emir Kusturica
В ролях
Боро Степанович
Boro Stjepanović
Богдан Диклич
Bogdan Diklić
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Вышка
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