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Poster of Buffet Titanic
6.4
Kinoafisha Films Buffet Titanic
6.4

Buffet Titanic

, 1979
Bife "Titanik"
Yugoslavia / Drama / 18+
Poster of Buffet Titanic
6.4

Cast

Boro Stjepanović
Mento Papo
Bogdan Diklić
Stjepan Kovic
Nada Djurevska
Agata
Zaim Muzaferija
Nail
Ante Vican
Avgustin
Zijah Sokolović
Zike
Fadil Karup
Faco
Bahra Sapovic
Gosca
Sesa Vukosavljevic
Majka
Ranko Gucevac
Ustasa I
Director Emir Kusturica
Writer Ivo Andric, Jan Beran, Emir Kusturica
Composer Zoran Simjanovic
Cast and Crew

Film details

Country Yugoslavia
Runtime 1 hour 1 minute
Production year 1979
World premiere 1 January 1979
Release date
1 January 1979 USA
Production Televizija Sarajevo
Also known as
Bife 'Titanik', Titanic bar, A Titanic bár, Bar 'Titanic', Buffet Titanic, Café Titanic, Бифе 'Титанк', Кафе 'Титаник'

Film rating

6.4
Rate 12 votes
6 IMDb
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