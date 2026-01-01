The Buccaneer, Der Freibeuter von Louisiana, Gusar, Les flibustiers, Buccaneer, Corsarios de Florida, Corsarul, De boekanier, De vrijbuiters, El bucanero, Fräulein Pirat, I filibustieri, Kaizoku, Kalózkisasszony, Kara Korsan, Korsanlar, Korsaren, Korsarz, Lafitte o megas, Lafitte the Pirate, Lafitte, O Corsário, Merirosvojen kuningas, O Corsário Lafitte, O peiratis, Sjörövarnas konung, The Baratarians, Флибустьер, 海賊（1938）, Последний корсар
Рейтинг фильма
6.6
Оцените13 голосов
6.6IMDb
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