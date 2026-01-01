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Постер фильма Последний корсар
6.6
Киноафиша Фильмы Последний корсар
6.6

Последний корсар

, 1938
The Buccaneer
США / приключения, драма, исторический / 18+
Постер фильма Последний корсар
6.6

В ролях

Фредрик Марч
Фредрик Марч
Jean Lafitte
Франциска Гааль
Gretchen
Аким Тамирофф
Dominique You
Марго Грэхам
Annette de Remy
Уолтер Бреннан
Ezra Peavey
Иэн Кит
Sen. Crawford
Энтони Куинн
Энтони Куинн
Beluche
Дагласс Дамбрилл
Gov. William C.C. Claiborne
Бьюла Бонди
Aunt Charlotte
Роберт Баррат
Capt. Brown
Режиссер Сесил Б. ДеМилль
Сценарист С. Гарднер Салливан, Эдвин Джастас Мейер, Гарольд Альберт Лэмб, Джини Макферсон
Композитор Джордж Антейл
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 1938
Премьера в мире 4 февраля 1938
Дата выхода
1 января 1949 СССР
4 февраля 1938 США
Производство Paramount Pictures
Другие названия
The Buccaneer, Der Freibeuter von Louisiana, Gusar, Les flibustiers, Buccaneer, Corsarios de Florida, Corsarul, De boekanier, De vrijbuiters, El bucanero, Fräulein Pirat, I filibustieri, Kaizoku, Kalózkisasszony, Kara Korsan, Korsanlar, Korsaren, Korsarz, Lafitte o megas, Lafitte the Pirate, Lafitte, O Corsário, Merirosvojen kuningas, O Corsário Lafitte, O peiratis, Sjörövarnas konung, The Baratarians, Флибустьер, 海賊（1938）, Последний корсар

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 13 голосов
6.6 IMDb

Отзывы о фильме

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