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Самсон и Далила Самсон и Далила
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Samson and Delilah

Самсон и Далила, 1949

1949 / США
6.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме
Самсон — израильский богатырь, прославившийся в войнах с филистимлянами. Однажды на него напал лев, и Самсон растерзал его голыми руками. Много раз враги израильтян, филистимляне, покушались убить его, но всегда безуспешно. Любовь к филистимлянке Далиле погубила Самсона. Узнав, что сила героя заключается в его длинных волосах, она во время сна остригла ему волосы и передала в руки филистимлян. Язычники, выколов глаза, посадили Самсона в темницу. Согласно Ветхому Завету однажды мучители вывели Самсона на всенародное поругание в свой языческий храм. Самсон попросил отрока, водившего его за руку, подвести его к двум колоннам, на которых держалось все здание, чтобы прислониться к ним. Помолившись Богу, он уперся в столбы руками и сдвинул их с места. Здание обрушилось. Под развалинами здания погибли все филистимляне, бывшие там, а с ними и сам Самсон.
6.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 2 часа 11 минут
Год выпуска 1949
Премьера в мире 21 декабря 1949
Возраст 18+
Бюджет $3 000 000
Режиссер
Сесил Б. ДеМилль
В ролях
Хеди Ламарр
Хеди Ламарр
Виктор Мэтьюр
Генри Уилкоксон
Фэй Холден
Анджела Лэнсбери
Анджела Лэнсбери
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Самсон и Далила 7 постеров
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саундтрек фильма Самсон и Далила
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