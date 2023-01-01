Наша рецензия

Те, кто станет смотреть этот фильм через призму семейных ценностей (а я вот, например, все фильмы смотрю исключительно через призму семейных ценностей), непременно будут ждать, когда же Джонсы превратятся в Аддамсов. Точнее, не превратятся, а явят миру свое истинное – аддамсовское – лицо. Не дождутся. Не явят. Не аддамсовское у них лицо. Но тоже по-своему симпатичное: дочка-нимфоманка, сын-гей, мама-шопоголик (только с другой стороны баррикады – в смысле продажи всем всего и вся, шоповой…