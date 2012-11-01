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Сироп Сироп
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Syrup

Сироп, 2012

2012 / США
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главный герой – талантливый молодой человек, который внезапно понял: реклама – это основа современного существования. Он готов на все, что стать успешным и доказать собственную самодостаточность. Но его гениальные идеи или буксуют на старте, или оказываются перехваченными более проворными сотрудниками. Но однажды в его жизни появляется девушка, которая по-другому смотрит на сложившееся положение вещей и готова помочь юноше. У них получится замечательный тандем, вот только креативный персонаж не готов сотрудничать. Герою придется делать сложный выбор, от которого зависеть его карьера.

  • Фильм Арама Раппопорта напоминает знаменитые работы «Духлесс» и «Социальная сеть», но в нем меньше цинизма, что делает киноленту более легкой для восприятия зрителей.
  • Эмбер Херд, исполнившая главную роль, снималась в ряде картин о супергероях, в том числе «Лига справедливости» и «Аквамен».
  • Шайло Фернандес до этого работал над фильмом «Группировка Восток».
  • Бриттани Сноу и Келлан Латс уже работали вместе на съемочной площадке киноленты «Выпускной» 2008 года.
  • Режиссер Адам Раппопорт перед созданием фильма работал над боевиком «Невинность».

Фильм повествует о молодых людях, которые пытаются как можно скорее взобраться по карьерной лестнице в компании по производству газированных напитков. Картина в смешном свете выставляет мир потребления.

7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 1 ноября 2012
Премьера в мире 1 ноября 2012
Возраст 16+
Прокатчик Top Film Distribution
Режиссер
Арам Раппапорт
В ролях
Келлан Латс
Келлан Латс
Эмбер Херд
Эмбер Херд
Бриттани Сноу
Бриттани Сноу
Шайло Фернандез
Шайло Фернандез
Грег Пол
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сироп 3 постера
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