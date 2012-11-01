Сироп, 2012

Главный герой – талантливый молодой человек, который внезапно понял: реклама – это основа современного существования. Он готов на все, что стать успешным и доказать собственную самодостаточность. Но его гениальные идеи или буксуют на старте, или оказываются перехваченными более проворными сотрудниками. Но однажды в его жизни появляется девушка, которая по-другому смотрит на сложившееся положение вещей и готова помочь юноше. У них получится замечательный тандем, вот только креативный персонаж не готов сотрудничать. Герою придется делать сложный выбор, от которого зависеть его карьера.