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Фильмография
Дуайт Фрай
Dwight Frye
Киноафиша
Персоны
Дуайт Фрай
Дуайт Фрай
Dwight Frye
Дата рождения
22 февраля 1899
Возраст
44 года
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
7 ноября 1943
Карьера
Актер
Популярные фильмы
8.1
Невеста Франкенштейна
(1935)
8.0
Франкенштейн
(1931)
7.4
Дракула
(1931)
Фильмография Дуайт Фрай
Жанр
Все
Мистика
Триллер
Ужасы
Фантастика
Год
Все
1935
1931
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
8.1
Невеста Франкенштейна
Bride of Frankenstein
триллер, ужасы, фантастика
1935, США
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8
Франкенштейн
Frankenstein
мистика, ужасы
1931, США
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7.4
Дракула
Dracula
ужасы, фантастика
1931, США
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