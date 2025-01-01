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Дуайт Фрай
Дуайт Фрай Dwight Frye
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Дуайт Фрай

Dwight Frye

Дата рождения
22 февраля 1899
Возраст
44 года
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
7 ноября 1943
Карьера
Актер

Популярные фильмы

Невеста Франкенштейна 8.1
Невеста Франкенштейна (1935)
Франкенштейн 8.0
Франкенштейн (1931)
Дракула 7.4
Дракула (1931)

Фильмография Дуайт Фрай

Жанр
Год
Все 3 Фильмы 3 Актер 3
Невеста Франкенштейна 8.1
Невеста Франкенштейна Bride of Frankenstein
триллер, ужасы, фантастика 1935, США
Смотреть трейлер
Франкенштейн 8
Франкенштейн Frankenstein
мистика, ужасы 1931, США
Смотреть трейлер
Дракула 7.4
Дракула Dracula
ужасы, фантастика 1931, США
Смотреть трейлер
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