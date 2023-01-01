Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Два, три, демон, приди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Дракула
Фильмы похожие на Дракула
Dracula
Дракула
1931 / США
6.8
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Фильмы похожие на Дракула
Вся информация о фильме
Тень вампира
ужасы, драма
2000, США / Великобритания / Люксембург
6.0
Дракула
ужасы, мелодрама, триллер, фантастика, драма
1992, США
7.0
Носферату: Призрак ночи
фэнтези, ужасы
1979, ФРГ / Франция
7.0
Дракула
мелодрама, ужасы
1979, США / Великобритания
6.0
Дом ночных призраков
криминал, ужасы, мистика
1959, США
6.0
Вторжение похитителей тел
ужасы, фантастика
1955, США
7.0
Люди-кошки
ужасы, триллер
1942, США
7.0
Невеста Франкенштейна
триллер, ужасы, фантастика
1935, США
7.0
Кинг Конг
фантастика, приключения, ужасы, боевик
1933, США
8.0
Человек-невидимка
ужасы, фантастика, триллер, драма
1933, США
7.0
Вампир: Сон Аллана Грея
ужасы
1932, Франция / Германия
6.0
Мумия
ужасы, фэнтези
1932, США
7.0
Уродцы
триллер, ужасы
1932, США
8.0
Франкенштейн
мистика, ужасы
1931, США
7.0
Доктор Джекилл и мистер Хайд
ужасы, фантастика
1931, США
7.0
Призрак Оперы
ужасы, драма
1925,
5.0
Носферату, симфония ужаса
ужасы, фэнтези, триллер
1922, Германия
7.0
Кукла дьявола
фантастика, ужасы
1936, США
7.0
Невеста монстра
ужасы, фантастика
1955, США
4.0
Знак вампира
мистика, ужасы
1935, США
6.0
Белый зомби
ужасы
1932, США
6.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить