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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов 1931

Рейтинг фильмов 1931 года

М убийца 8.5
1 М убийца
нуар, криминал, драма, триллер 1931, Германия
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Огни большого города 8.4
2 Огни большого города
драма, комедия 1931, США
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Доктор Джекилл и мистер Хайд 8.0
3 Доктор Джекилл и мистер Хайд
ужасы, фантастика 1931, США
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Франкенштейн 8.0
4 Франкенштейн
мистика, ужасы 1931, США
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Табу 7.7
5 Табу
драма, приключения, мелодрама 1931, США
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Дракула 7.4
6 Дракула
ужасы, фантастика 1931, США
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Путевка в жизнь 7.2
7 Путевка в жизнь
драма 1931, СССР
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