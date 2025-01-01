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Бела Лугоши
Bela Lugosi
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Бела Лугоши
Бела Лугоши
Bela Lugosi
Дата рождения
20 октября 1882
Возраст
73 года
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
16 августа 1956
Карьера
Актер
Рост
185 см
Популярные фильмы
7.4
Дракула
(1931)
7.0
Ниночка
(1939)
6.3
Белый зомби
(1932)
Фильмография Бела Лугоши
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Ужасы
Фантастика
Год
Все
1994
1955
1953
1939
1932
1931
Все
6
Фильмы
6
Актер
6
6
Надя
Nadja
драма, ужасы
1994, США
4.2
Невеста монстра
Bride of the Monster
ужасы, фантастика
1955, США
4.3
Глен или Гленда
Glen or Glenda
драма
1953, США
7
Ниночка
Ninotchka
комедия, мелодрама
1939, США
6.3
Белый зомби
White Zombie
ужасы
1932, США
7.4
Дракула
Dracula
ужасы, фантастика
1931, США
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