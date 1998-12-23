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Дэвид Мэннерс
Дэвид Мэннерс David Manners
Киноафиша Персоны Дэвид Мэннерс

Дэвид Мэннерс

David Manners

Дата рождения
30 апреля 1900
Возраст
98 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
23 декабря 1998
Карьера
Актер

Популярные фильмы

Мумия 7.5
Мумия (1932)
Дракула 7.4
Дракула (1931)
Женщина восстает 6.5
Женщина восстает (1936)

Фильмография Дэвид Мэннерс

Жанр
Год
Все 4 Фильмы 4 Актер 4
Женщина восстает 6.5
Женщина восстает A Woman Rebels
мелодрама, исторический, драма 1936, США
Билль о разводе 6.5
Билль о разводе A Bill of Divorcement
драма 1932, США
Мумия 7.5
Мумия The Mummy
ужасы, фэнтези 1932, США
Дракула 7.4
Дракула Dracula
ужасы, фантастика 1931, США
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