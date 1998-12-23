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Дэвид Мэннерс
David Manners
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Персоны
Дэвид Мэннерс
Дэвид Мэннерс
David Manners
Дата рождения
30 апреля 1900
Возраст
98 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
23 декабря 1998
Карьера
Актер
Популярные фильмы
7.5
Мумия
(1932)
7.4
Дракула
(1931)
6.5
Женщина восстает
(1936)
Фильмография Дэвид Мэннерс
Жанр
Все
Драма
Исторический
Мелодрама
Ужасы
Фантастика
Фэнтези
Год
Все
1936
1932
1931
Все
4
Фильмы
4
Актер
4
6.5
Женщина восстает
A Woman Rebels
мелодрама, исторический, драма
1936, США
6.5
Билль о разводе
A Bill of Divorcement
драма
1932, США
7.5
Мумия
The Mummy
ужасы, фэнтези
1932, США
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7.4
Дракула
Dracula
ужасы, фантастика
1931, США
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