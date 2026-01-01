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Эдвард Ван Слоун
Эдвард Ван Слоун Edward Van Sloan
Киноафиша Персоны Эдвард Ван Слоун

Эдвард Ван Слоун

Edward Van Sloan

Дата рождения
1 ноября 1882
Возраст
81 год
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
6 марта 1964
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Актёр ужасов, Герой боевиков, Путешественник

Популярные фильмы

Франкенштейн 8.0
Франкенштейн (1931)
Распутная императрица 7.5
Распутная императрица (1934)
Мумия 7.4
Мумия (1932)

Фильмография Эдвард Ван Слоун

Загубленные в море 6.8
Загубленные в море Souls at Sea
боевик, приключения, исторический 1937, США
Распутная императрица 7.5
Распутная императрица The Scarlet Empress
драма, исторический, мелодрама 1934, США
Мумия 7.4
Мумия The Mummy
ужасы, фэнтези 1932, США
Франкенштейн 8
Франкенштейн Frankenstein
мистика, ужасы 1931, США
Смотреть трейлер
Дракула 7.4
Дракула Dracula
ужасы, фантастика 1931, США
Смотреть трейлер
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