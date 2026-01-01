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Фильмография
Эдвард Ван Слоун
Edward Van Sloan
Киноафиша
Персоны
Эдвард Ван Слоун
Эдвард Ван Слоун
Edward Van Sloan
Дата рождения
1 ноября 1882
Возраст
81 год
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
6 марта 1964
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Герой боевиков
,
Путешественник
Популярные фильмы
8.0
Франкенштейн
(1931)
7.5
Распутная императрица
(1934)
7.4
Мумия
(1932)
Фильмография Эдвард Ван Слоун
6.8
Загубленные в море
Souls at Sea
боевик, приключения, исторический
1937, США
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7.5
Распутная императрица
The Scarlet Empress
драма, исторический, мелодрама
1934, США
7.4
Мумия
The Mummy
ужасы, фэнтези
1932, США
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
8
Франкенштейн
Frankenstein
мистика, ужасы
1931, США
Смотреть трейлер
7.4
Дракула
Dracula
ужасы, фантастика
1931, США
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