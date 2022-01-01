Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Все ненавидят Йохана" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Свой среди чужих, чужой среди своих Свой среди чужих, чужой среди своих
Киноафиша Фильмы Свой среди чужих, чужой среди своих Свой среди чужих, чужой среди своих, 1974: актеры и роли
Свой среди чужих, чужой среди своих 1974 / СССР
8.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Свой среди чужих, чужой среди своих, 1974: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Никита Михалков Никита Михалков
В ролях
Александр Кайдановский Александр Кайдановский Сергей Шакуров Сергей Шакуров Александр Калягин Александр Калягин Юрий Богатырев Юрий Богатырев Константин Райкин Анатолий Солоницын Анатолий Солоницын Александр Пороховщиков Александр Пороховщиков
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Тор: Любовь и гром
Тор: Любовь и гром
2022, США, фантастика, боевик
После. Долго и счастливо
После. Долго и счастливо
2022, США, драма, мелодрама
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Неудержимые
Неудержимые
2010, США, боевик
Неудержимые
Неудержимые
2010, США, боевик
Челюсти. Столкновение
Челюсти. Столкновение
2022, Великобритания, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Барбоскины Team
Барбоскины Team
2022, Россия, анимация, комедия
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Related video
Свадьбы с Аросевой не случилось: как закончил жизнь пан профессор из «Кабачка "13 стульев"»
Индийский Джеки Чан: как сейчас живет секс-символ болливуда 90-х Акшай Кумар
Коварная разлучница или жертва обстоятельств: что известно о молодой жене Прилучного
Легко лишь на первый взгляд: вы уверены, что хорошо знаете советские комедии?
Гуляет за чужой счет: оскандалившуюся на «бесплатных» концертах Волочкову вывели на чистую воду
Такого не ожидал никто: Захаров едва не оставил звезду «Сватов» без заслуженной славы
Второй Брагин, но без киноляпов «Склифосовского»: правду о новом сериале слили в Сеть
Вставляла «Ласковому маю» палки в колеса: россиянам раскрыли глаза на неприглядный поступок Пугачевой
Эти русские глаза нельзя забыть: как изменилась и чем занимается «самая красивая девочка в мире»
Повезло больше, чем Красилову из «Бедной Насти»: как годы обошлись с Еленой Кориковой
Будьте на чеку: эти три знака зодиака рискуют серьезно заболеть в последнюю неделю августа
Вышла замуж в 16 и покорила весь мир: раскрыт феномен успеха Нелли Карим
Приложение киноафиши