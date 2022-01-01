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Евгений Березовский
Евгений Березовский
Evgeniy Berezovskiy
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Вопросы и ответы
Евгений Березовский
Evgeniy Berezovskiy
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Дата рождения
12 июня 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Место рождения
Алма-Ата, СССР (Казахстан)
Рост
187 см
Биография Евгения Березовского
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Фильмография Евгения Березовского
Стрелок 2. Право на смерть
боевик
2014, Россия
5.0
Хозяйка «Белых ночей»
мелодрама, комедия
2011, Россия
5.0
Мужчина в доме
мелодрама, комедия
2009, Россия
5.0
Русская жертва
драма, военный
2008, Россия
4.0
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