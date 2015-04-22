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Геннадий Венгеров
Геннадий Венгеров
О персоне
Фильмография
Геннадий Венгеров
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Дата рождения
27 августа 1959
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
22 апреля 2015
Карьера
Актер
Место рождения
Витебск, СССР (Беларусь)
Биография Геннадия Венгерова
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Фильмография Геннадия Венгерова
Гоп-стоп
комедия
2010, Россия
4.0
Мальтийский крест
боевик, приключения
2007, Россия
6.0
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