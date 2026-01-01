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Poster of Granddaughter of Ice
6.5
Kinoafisha Films Granddaughter of Ice
6.5

Granddaughter of Ice

, 1980
Ledyanaya vnuchka
USSR / Family, Fairy Tale / 18+
Poster of Granddaughter of Ice
6.5

Cast

Andrey Gradov
Andrey Gradov
Gridja - der Töpfer
Vladimir Druzhnikov
Vladimir Druzhnikov
Svetlana Orlova
Ljuba - die Eisfee
Lyudmila Shagalova
Lyudmila Shagalova
Großmutter Katerina
Albert Filozov
Albert Filozov
Fürst
Olga Grigoryeva
Nastassja
Nikolay Averyushkin
Nikolay Averyushkin
Valeri Dolzhenkov
Timoschka
Vladimir Nikitin
Brautwerber
Borys Saburov
Großvater Jeremej
Director Boris Rytsarev
Writer Boris Rytsarev
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 13 minutes
Production year 1980
World premiere 30 December 1980
Release date
30 December 1980 Russia 6+
30 October 1981 Germany
30 December 1980 USSR
Production Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Ledyanaya vnuchka, Die Eisfee, A hótündér, Granddaughter of Ice, La fanciulla di ghiaccio, Ľadová vnučka, Ledová víla, O víle Ledušce, Sněhová vločka, Snöprinsessan, Ледяная внучка

Film rating

6.5
Rate 13 votes
6.2 IMDb
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