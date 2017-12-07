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Ледяная внучка
Отзывы о фильме «Ледяная внучка»
Ледяная внучка
1980 / СССР
6.8
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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da8n1972
7 декабря 2017, 00:41
Сразу скажу: сказка ТОЛЬКО для взрослых, а не 6+, как пишут на сайтах. Подходит к фильму и слово "Фэнтези", но детям смотреть опять же не рекомендую. Почему?-Да, скучно им смотреть этот фильм, а под конец становится ещё и не по-детски страшно. Сейчас ленивый только не пнул "Гарри Поттера" или "Игру престолов", но давайте будем откровенными, и в Советском союзе не все "сказочные фильмы" получились на высоте. Итак, повторюсь, детям 6+ (а не кинокритикам и знатокам народного фольклора) фильм смотреть скучно (несмотря на все премии и "прекрасно показанную эпоху перехода славян от язычества к православию") нет песен, мало волшебства, тусклые краски. В середине фильма мы видим невесту с кинжалом в руке, явно не дающую своему молодому супругу (коварному князю) исполнить свои супружеские обязанности - ну совсем все для детей снято. Под конец снегурочка (у меня это слово всегда раньше ассоциировалось с мандаринами, Новым годом, гирляндами и т.п.) в обиде на свою не сложившуюся личную жизнь вламывается в дома крестьян и морозит (УБИВАЕТ!) всех без разбора. От сцены, где она УБИЛА мать с двумя ребятишками, до сих пор мурашки по коже. Это потом Вам доведут, что весной вся деревня оттаяла, но в сам момент снегурочкиного гнева ребёнку 6+ этого не понять... Можно много ещё написать про этот фильм. Но не будем. Если кто-то почитает этот отзыв, прошу, прислушайтесь к моей рекомендации: НИКОГДА НЕ СТАВЬТЕ ЭТО КИНО ДЕТЯМ (ПУСТЬ ДАЖЕ ЭТО И СОВЕТСКАЯ СКАЗКА)!!!!! Особенно, если они у Вас одни дома. Благодарю за внимание.
7 декабря 2017, 00:41
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