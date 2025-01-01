Скоморох Митроха остер на язык и не скупясь, рубит перед публикой правду-матку. Из-за этого его выступления не всегда приходятся по вкусу деревенским жителям, да и братья-скоморохи тоже не хотят больше работать бок о бок с опальным парнем. Изрядно поколотив Митроху, местные мужички выпроваживают его из деревни. В дальний и нелегкий путь с ним отправляется девушка по имени Дуня, полюбившая скомороха с первого взгляда. Какие испытания пошлет им судьба?