Скоморох Митроха остер на язык и не скупясь, рубит перед публикой правду-матку. Из-за этого его выступления не всегда приходятся по вкусу деревенским жителям, да и братья-скоморохи тоже не хотят больше работать бок о бок с опальным парнем. Изрядно поколотив Митроху, местные мужички выпроваживают его из деревни. В дальний и нелегкий путь с ним отправляется девушка по имени Дуня, полюбившая скомороха с первого взгляда. Какие испытания пошлет им судьба?
В небольшой деревушке влюбились однажды скоморох-озорник Митроха и сиротка Дуняша. Но со временем парень раскрыл свою грубую натуру, из-за чего стал изгнанником и обрёк свои отношения на провал. Добросердечной девушке стало жаль своего избранника, поэтому она отправилась вслед за ним.
|7 июля 1980
|СССР