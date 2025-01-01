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Возьми меня с собой

Vozmi menya s soboy 18+
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О фильме

Скоморох Митроха остер на язык и не скупясь, рубит перед публикой правду-матку. Из-за этого его выступления не всегда приходятся по вкусу деревенским жителям, да и братья-скоморохи тоже не хотят больше работать бок о бок с опальным парнем. Изрядно поколотив Митроху, местные мужички выпроваживают его из деревни. В дальний и нелегкий путь с ним отправляется девушка по имени Дуня, полюбившая скомороха с первого взгляда. Какие испытания пошлет им судьба?

  • «Возьми меня с собой» – добрая картина для семейного просмотра, которая идеально вписывается в ряд других работ Бориса Рыцарева. В творческом багаже режиссера – сказки «Волшебная лампа Аладдина» (1967), «Принцесса на горошине» (1976), «На златом крыльце сидели» (1986).
  • Алексей Зайцев (скоморох Митроха) и Артур Нищенкин (боярин Грозные Очи) ранее снимались вместе в драме «При исполнении служебных обязанностей» (1963). 
  • Красавица Светлана Орлова (Алена) сыграла в общей сложности в пяти картинах Бориса Рыцарева. Среди них – «Подарок черного колдуна» (1978), «Ледяная внучка» (1980), «Ученик лекаря» (1983).
  • Композитор Кирилл Волков написал музыку к еще одному фильму Бориса Рыцарева – «Подарок черного колдуна» (1978).

В небольшой деревушке влюбились однажды скоморох-озорник Митроха и сиротка Дуняша. Но со временем парень раскрыл свою грубую натуру, из-за чего стал изгнанником и обрёк свои отношения на провал. Добросердечной девушке стало жаль своего избранника, поэтому она отправилась вслед за ним.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 1979
Премьера в мире 1 февраля 1979
Дата выхода
7 июля 1980 СССР
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Vozmi menya s soboy, Der Gaukler und das Mädchen, Take Me with You, Vigyél magaddal, Возьми меня с собой
Режиссер
Борис Рыцарев
Борис Рыцарев
В ролях
Людмила Дмитриева
Людмила Дмитриева
Алексей Зайцев
Светлана Орлова
Артур Нищенкин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.2
Оцените 14 голосов
5.2 IMDb
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