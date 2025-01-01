Мальчик-сирота Расмус, страдая от унижений со стороны воспитателей и подростков, совершает побег из приюта, чтобы найти свою семью. По дороге он встречает другого бродягу, странствующего барда Оскара по кличке Перекати-Поле, взявшего в привычку не задерживаться на одном месте дольше одной ночи. Оскар позволяет Расмусу пойти вместе с ним, и герои отправляются в путешествие по Швеции. По дороге Оскар хочет найти мальчику семью, но тот уже считает барда своим вторым отцом. Все меняется, когда Оскара ложно обвиняют в краже драгоценной картины. Чтобы очистить доброе имя своего нового члена семьи, Расмусу придется рискнуть собственной жизнью…
Маленький Расмус, по прозвищу «Король вояк» сбежал из приюта для сирот, потому что не мог больше выносить душной атмосферы заведения, где все делается по свистку. В первый же день своей бродяжей жизни он встретил странствующего поэта Оскара. Свое прозвище «Перекати-поле» Оскар заслужил тем, что нигде не задерживался больше чем на один день. Он никогда не унывал, всегда радовался жизни, прекрасно ладил с людьми, пел свои песни и честно зарабатывал на хлеб.
Но двое жуликов, ограбив богатый дом, подставили Оскара, заодно припугнув и Расмуса, чтоб тот молчал. Теперь Расмусу приходится самому позаботиться о своем друге, к которому успел привязаться, и научиться у него честности и отзывчивости.
|13 июня 1978
|Россия
|0+