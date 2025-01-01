Маленький Расмус, по прозвищу «Король вояк» сбежал из приюта для сирот, потому что не мог больше выносить душной атмосферы заведения, где все делается по свистку. В первый же день своей бродяжей жизни он встретил странствующего поэта Оскара. Свое прозвище «Перекати-поле» Оскар заслужил тем, что нигде не задерживался больше чем на один день. Он никогда не унывал, всегда радовался жизни, прекрасно ладил с людьми, пел свои песни и честно зарабатывал на хлеб.

Но двое жуликов, ограбив богатый дом, подставили Оскара, заодно припугнув и Расмуса, чтоб тот молчал. Теперь Расмусу приходится самому позаботиться о своем друге, к которому успел привязаться, и научиться у него честности и отзывчивости.