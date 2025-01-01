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Постер фильма Расмус-бродяга
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Киноафиша Фильмы Расмус-бродяга

Расмус-бродяга

Rasmus-brodyaga 18+
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О фильме

Мальчик-сирота Расмус, страдая от унижений со стороны воспитателей и подростков, совершает побег из приюта, чтобы найти свою семью. По дороге он встречает другого бродягу, странствующего барда Оскара по кличке Перекати-Поле, взявшего в привычку не задерживаться на одном месте дольше одной ночи. Оскар позволяет Расмусу пойти вместе с ним, и герои отправляются в путешествие по Швеции. По дороге Оскар хочет найти мальчику семью, но тот уже считает барда своим вторым отцом. Все меняется, когда Оскара ложно обвиняют в краже драгоценной картины. Чтобы очистить доброе имя своего нового члена семьи, Расмусу придется рискнуть собственной жизнью…

  • Фильм снят по одноименной повести детской писательницы Астрид Линдгрен. Хотя фильм и разделен на две части, сюжет оригинала все равно подвергся значительным сокращениям. В частности, были полностью вырезаны знаменитые рассуждения героя про мальчиков с прямыми и девочек с кудрявыми волосами. 
  • Чтобы максимально приблизить декорации и атмосферу фильма к Швеции, съемочная группа выехала в Эстонию, в крохотную деревушку под названием Янеда, архитектура и быт которой во многом соответствовали шведским. 
  • По решению режиссера фильма Марии Муат, все песни персонажа Оскара, которого сыграл юный Альберт Филозов, были переозвучены знаменитым Олегом Далем.

Маленький Расмус, по прозвищу «Король вояк» сбежал из приюта для сирот, потому что не мог больше выносить душной атмосферы заведения, где все делается по свистку. В первый же день своей бродяжей жизни он встретил странствующего поэта Оскара. Свое прозвище «Перекати-поле» Оскар заслужил тем, что нигде не задерживался больше чем на один день. Он никогда не унывал, всегда радовался жизни, прекрасно ладил с людьми, пел свои песни и честно зарабатывал на хлеб.

Но двое жуликов, ограбив богатый дом, подставили Оскара, заодно припугнув и Расмуса, чтоб тот молчал. Теперь Расмусу приходится самому позаботиться о своем друге, к которому успел привязаться, и научиться у него честности и отзывчивости.

Страна СССР
Продолжительность 2 часа 21 минута
Год выпуска 1978
Премьера в мире 13 июня 1978
Дата выхода
13 июня 1978 Россия 0+
Производство Ekran
Другие названия
Rasmus-brodyaga, Расмус-бродяга
В ролях
Альберт Филозов
Альберт Филозов
Сергей Юрский
Сергей Юрский
Михаил Данилов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

8.0
Оцените 10 голосов
7.9 IMDb
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