Бронсон
– История жизни британского заключённого Чарльза Бронсона, урождённого Майкла Гордона Питерсона из благополучной британской семьи среднего класса. Бронсон провёл «за решёткой» почти 40 лет, в одиночной камере за различные нарушения, и характеризуется как самый опасный британский преступник.
Скорее это была попытка показать внутреннее сумасшествие одного человека, в запертом пространстве. То есть в его голове происходили целы спектакли, диалоги, монологи, ему в общем не скучно сидеть то было. Сам фильм я не осилил до конца, Рефн тут прямо забыл о сюжете. слишком его потянуло в постмодернизм. Если все таки брать Драйв как 9 из 10, то этот фильм явно слабее, ну на 5\10 наверное.
Ведь жёг, да ещё как (под дискотэку в дурке я из кресла выпала).
Колоссальное кино, мне очень понравилось. Харди просто находка, здорово, что они встретились, и фильм получился.
Насчет маргинальности Бронсона не совсем согласна. Он хочет жить по своим правилам и в этом смысле наверное он маргинал. А так он из хорошей семьи, чувствуется наличие образования, начитанность и интеллект. Да и преступления копеечные. И не страшный он, эпатажный и упертый, это есть. Противник системы внешней и при этом со своей четкой системой внутренней. Больше 30 лет в одиночке это уже философия. Диоген и то в бочке меньше просидел✊
Цитата (Toporock, 25/09/2013 - 13:39:55):Если все таки брать Драйв как 9 из 10
За что балл сняли?
Нет пределов совершенству. 10 баллов это фильмы проверенные последним критерием - временем. Так вот Драйв стоит пересмотреть еще через 5 лет и тогда может все 10 баллов будет.. как то так✊
Есть, значит, надежда, что через пять лет появится пост, что-то типа: да, это все 10 баллов✊
Авторизация по e-mail