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Бронсон Бронсон
Киноафиша Фильмы Бронсон Отзывы о фильме «Бронсон»
Bronson Бронсон 2009 / Великобритания
8.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Отзывы о фильме «Бронсон»

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Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Queen Julia, 25/09/2013 - 08:24:15):

Скорее это была попытка показать внутреннее сумасшествие одного человека, в запертом пространстве. То есть в его голове происходили целы спектакли, диалоги, монологи, ему в общем не скучно сидеть то было. Сам фильм я не осилил до конца, Рефн тут прямо забыл о сюжете. слишком его потянуло в постмодернизм. Если все таки брать Драйв как 9 из 10, то этот фильм явно слабее, ну на 5\10 наверное.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Что же случилось с Рефном такого, что он ударился в тоскливое богоискательство...бедняга.

Ведь жёг, да ещё как (под дискотэку в дурке я из кресла выпала).

Колоссальное кино, мне очень понравилось. Харди просто находка, здорово, что они встретились, и фильм получился.

Насчет маргинальности Бронсона не совсем согласна. Он хочет жить по своим правилам и в этом смысле наверное он маргинал. А так он из хорошей семьи, чувствуется наличие образования, начитанность и интеллект. Да и преступления копеечные. И не страшный он, эпатажный и упертый, это есть. Противник системы внешней и при этом со своей четкой системой внутренней. Больше 30 лет в одиночке это уже философия. Диоген и то в бочке меньше просидел✊

Цитата (Toporock, 25/09/2013 - 13:39:55):Если все таки брать Драйв как 9 из 10

За что балл сняли?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (fanbunga, 28/09/2013 - 02:35:43):За что балл сняли?

Нет пределов совершенству. 10 баллов это фильмы проверенные последним критерием - временем. Так вот Драйв стоит пересмотреть еще через 5 лет и тогда может все 10 баллов будет.. как то так✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Toporock, 28/09/2013 - 17:43:59):Так вот Драйв стоит пересмотреть еще через 5 лет и тогда может все 10 баллов будет



Есть, значит, надежда, что через пять лет появится пост, что-то типа: да, это все 10 баллов✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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