Андрей Аверьянов
Андрей Аверьянов

Актерское амплуа
Романтический герой, Драматический актёр, Герой боевиков

Популярные фильмы

Скрытые мотивы 7.3
Скрытые мотивы (2025)
Простая жизнь 5.3
Простая жизнь (2013)
Я тебя не боюсь! 0.0
Я тебя не боюсь! (2022)

Фильмография Андрей Аверьянов

Жанр
Год
Скрытые мотивы 7.3
Скрытые мотивы
драма, детектив 2025, Россия
Извозчик
боевик 2025, Россия
Синий камень
Синий камень
мелодрама 2025, Россия
Я тебя не боюсь!
Я тебя не боюсь!
мелодрама 2022, Россия
Простая жизнь 5.3
Простая жизнь
драма, мелодрама 2013, Россия

Другие проекты Андрей Аверьянов
Служебный роман
12+
Служебный роман
