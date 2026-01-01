Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Мигель Инклан
Miguel Inclán
Киноафиша
Персоны
Мигель Инклан
Мигель Инклан
Miguel Inclán
Дата рождения
1 января 1900
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
25 июля 1956
Место рождения
Мехико, Мексика
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
8.2
Забытые
(1950)
Фильмография Мигель Инклан
Жанр
Все
Драма
Год
Все
1950
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
8.2
Забытые
Los olvidados
драма
1950, Мексика
В турдизи новый скандал: почему сериал «Ясемин» удаляют со всех платформ
Над этим российским сериалом работали ветераны КГБ: прошло 20 лет, а он до сих пор смотрится на одном дыхании
Очень мало, но очень дорого: сколько серий будет во втором сезоне «Рыцаря Семи Королевств»
Что ждет Брагиных в финале пятого сезона? Зрители «Первого отдела» уже выдвинули три версии
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
Советский солдат ищет бессмертие: новый русский Sci-Fi о войне одобрили даже в Госдуме – в главной роли блогер-миллионник
Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667