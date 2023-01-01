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Хэллоуин 5
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Halloween 5
Хэллоуин 5
1989 / США
5.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 4.9
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Вся информация о фильме
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