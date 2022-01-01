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Скоро в прокате "Барбоскины Team"
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Хэллоуин 5
Хэллоуин 5, 1989: актеры и роли
Halloween 5
Хэллоуин 5
1989 / США
5.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5
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Хэллоуин 5, 1989: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Доминик Отенин-Жирар
Dominique Othenin-Girard
В ролях
Дональд Плэзенс
Даниэль Харрис
Danielle Harris
Элли Корнелл
Ellie Cornell
Венди Каплан
Wendy Kaplan
Бео Старр
Тамара Глинн
Tamara Glynn
Джеффри Лэндман
Макс Робинсон
Max Robinson
Бетти Карвальо
Карен Олстон
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Вышка
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / США, триллер
После
Рецензия
Отзывы
2019, США, драма, мелодрама
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Отзывы
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