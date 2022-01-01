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Хэллоуин 5
Киноафиша Фильмы Хэллоуин 5 Хэллоуин 5, 1989: актеры и роли
Halloween 5 Хэллоуин 5 1989 / США
5.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Хэллоуин 5, 1989: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Доминик Отенин-Жирар Dominique Othenin-Girard
В ролях
Дональд Плэзенс Даниэль Харрис Даниэль Харрис Danielle Harris Элли Корнелл Ellie Cornell Венди Каплан Wendy Kaplan Бео Старр Тамара Глинн Tamara Glynn Джеффри Лэндман Макс Робинсон Max Robinson Бетти Карвальо Карен Олстон
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
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