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Хэллоуин 6: Проклятие Майкла Майерса
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Halloween: The Curse of Michael Myers
Хэллоуин 6: Проклятие Майкла Майерса
1995 / США
4.8
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 4.7
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