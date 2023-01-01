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Жестокий романс
Жестокий романс, 1984: актеры и роли
Жестокий романс
1984 / СССР
7.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
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Жестокий романс, 1984: актеры и роли
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Режиссер
Эльдар Рязанов
Eldar Ryazanov
В ролях
Алиса Фрейндлих
Alisa Freindlich
Лариса Гузеева
Никита Михалков
Андрей Мягков
Алексей Петренко
Aleksei Petrenko
Виктор Проскурин
Viktor Proskurin
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Georgi Burkov
Татьяна Панкова
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