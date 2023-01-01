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Жестокий романс Жестокий романс
Киноафиша Фильмы Жестокий романс Жестокий романс, 1984: актеры и роли
Жестокий романс 1984 / СССР
7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Жестокий романс, 1984: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Эльдар Рязанов Эльдар Рязанов Eldar Ryazanov
В ролях
Алиса Фрейндлих Алиса Фрейндлих Alisa Freindlich Лариса Гузеева Лариса Гузеева Никита Михалков Никита Михалков Андрей Мягков Андрей Мягков Алексей Петренко Алексей Петренко Aleksei Petrenko Виктор Проскурин Виктор Проскурин Viktor Proskurin Георгий Бурков Георгий Бурков Georgi Burkov Татьяна Панкова Tatyana Pankova Борислав Брондуков Борислав Брондуков Александр Пятков Юрий Саранцев Юрий Саранцев Yuriy Sarantsev Ольга Волкова Ольга Волкова Анна Фроловцева Анна Фроловцева
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