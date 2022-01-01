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Последнее воскресение Последнее воскресение
Киноафиша Фильмы Последнее воскресение Последнее воскресение, 2009: актеры и роли
The Last Station Последнее воскресение 2009 / Германия / Россия
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Последнее воскресение, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Хоффман Майкл Хоффман Michael Hoffman
В ролях
Джеймс МакЭвой Джеймс МакЭвой James McAvoy Кристофер Пламмер Кристофер Пламмер Christopher Plummer Хелен Миррен Хелен Миррен Helen Mirren Пол Джаматти Пол Джаматти Paul Giamatti Патрик Кеннеди
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
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