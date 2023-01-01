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The Last Station Последнее воскресение 2009 / Германия / Россия
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Награды и номинации фильма Последнее воскресение

Вся информация о фильме
Оскар 2010 Оскар 2010
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2010 Золотой глобус 2010
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Лучший актёр второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010 Премия Гильдии киноактеров США 2010
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
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